Стрельба под Харьковом: полиция открыла еще одно уголовное производство

Под Харьковом неизвестные расстреляли микроавтобус. Фото: Фейсбук

По факту нападения на автобус под Харьковом правоохранители открыли еще одно уголовное производство - покушение на убийство двух и более лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

В результате нападения пострадали и были доставлены в больницу четыре человека. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль, сообщает отделе коммуникации полиции Харьковщины в Телеграмме.

Троих пострадавших оперируют.

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Напомним, около 19:10 на трассе возле города Люботин Харьковского района Харьковской области неизвестные автомобилем "Мицубиси" заблокировали движение микроавтобуса "Мерседес", в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. С "Мицубиси" вышло несколько мужчин, которые из травматического оружия обстреляли микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле. Нападающих задержали.