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пятница, 28 мая 2021 19:26

Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности

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Стрельба из муниципалами в школе: новые подробности
Стрельба произошла из-за закладчика, которого заметили прохожие Фото: скріншот із відео

Стрельба, которая произошла на территории Черноморской школы № была из-за "закладчика", которого заметили прохожие. Они и вызывали "Муниципальную стражу".

"Заметив людей в форме, мужчина начал угрожать ножом и пытался убежать. Чтобы остановить нарушителя, муниципалам пришлось сделать предупредительный выстрел в воздух. После этого он споткнулся, упал, а затем попал в руки полицейским ", - рассказал Gazeta.ua советник главы Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк.

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Информация о том, что представители "Муниципальной стражи" ранили подозреваемого не подтвердилась.

О "закладчике" известно, что ранее он отбывал наказание за убийство.

Ранее сообщалось, что в Одесской области на территории школы №1 в Черноморске работники "Муниципальной охраны" открыли стрельбу. Была информация, что они ранили подозреваемого.

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