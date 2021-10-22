Стрельба из арбалета в школе Полтавы: 19-летнюю подозреваемую отправили в психбольницу

Суд Полтавы принудительно поместил под психиатрический надзор 19-летнюю, которая стреляла в школе с арбалета. Фото: https://poltava.to

Киевский районный суд Полтавы избрал новую меру пресечения 19-летней Таисии Петровой, которая устроила стрельбу из арбалета в школе и ранила учителей.

Об этом говорится в постановлении суда от 19 октября

Вместо содержания под стражей подозреваемую принудительно отправили в психиатрическую больницу. Судья согласился с ходатайством следователей полиции и прокуратуры изменить меру пресечения.

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Согласно судебной психиатрической экспертизе, в обвиняемой есть симптомы шизофрении и галлюцинаторно-параноидного синдрома. Таким образом, суд признал, что она не осознавала свои действия во время совершения преступления.

Защита подозреваемой и законный представитель не возражали об изменении меры пресечения.

Утром 6 сентября 2021 года Таисия Петрова с арбалетом зашла в полтавскую школу №11. Стрелу выпустила в учительницу украинского языка, литературы и зарубежной литературы. Ее бросилась защищать заместитель директора и также получила травму. Женщинам - 50 и 66 лет. Все происходило на глазах учеников во время второго урока. Полиция сообщила Петровой подозрение в покушении на убийство. Через два дня после стрельбы суд присудил ей содержания под стражей.