Страны НАТО, закройте небо от российских самолетов. Спасите наших детей – Зеленская

Елена Зеленская призвала страны НАТО закрыть небо над Украиной.

Первая леди опубликовала в Facebook фото детей, убитых российскими оккупантами.

Фото: Алиса из украинского города Ахтырка. Она не дожила своего 8-летия. Во время обстрелов погибла вместе дедушкой, который закрыл ее собой.

"В Украине уже более 38 погибших детей. И из-за обстрелов мирных городов эта цифра может увеличиваться прямо сейчас! Когда в РФ говорят, что не воюют с мирным населением – покажите им эти фотографии! Это лица детей, которые никогда не станут взрослыми. Сколько еще детей должно погибнуть, чтобы российские войска перестали стрелять и согласились на гуманитарные коридоры? Скольким еще предстоит истечь кровью и погибнуть от голода, чтобы они перестали уничтожать гражданский транспорт и пропустили гуманитарные миссии?" – написала Зеленская.

Гуманитарный коридор нужен прямо сейчас в самых горячих городах и селах Украины – сотни детей умирают там в подвалах без еды, медицинской помощи. Связи с ними нет уже неделю, оккупанты расстреливают семьи и волонтеров при попытке выезда или въезда, добавила она.

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Зеленская обратилась к мировым СМИ с просьбой рассказать правду о преступлениях РФ. Обращение опубликовала на украинском, русском, английском, немецком и испанском языках.

"Русские захватчики убивают детей. И делают это сознательно, стреляя на поражение и не пропуская гуманитарную помощь. Покажите это русским матерям – пусть знают, ЧТО их сыновья делают в Украине. Покажите эти фото русским женщинам – ваши мужчины, братья, соотечественники убивают таких же детей, как ваши! И вы лично ответственны за смерть каждого украинского ребенка, поскольку даете молчаливое согласие на эти преступления" – написала она.

Первая леди призвала страны НАТО закрыть наконец-то небо от российских самолетов.

"Спасите наших детей, чтобы завтра не гибли ваши!", – подчеркнула она.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.