Стояла на пути - грузовой поезд сбил женщину

В Харькове погибла женщина. Фото: Balta Life

В ночь на 26 декабря в Новобаварском районе Харькова грузовой поезд насмерть сбил женщину.

Погибшая стояла на рельсах, сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Поезд двигался в сторону поселка Покотиловка. Машинист заметил на путях человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Избежать столкновения ему не удалось. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности движения железнодорожного, водного или воздушного транспорта". В настоящее время устанавливается личность погибшей, а также все обстоятельства происшествия.

В поезде Киев-Рахов обвалилась верхняя полка с пассажиркой. Она тяжело травмировала женщину, которая лежала под ней. Пострадавшая родом с Полтавщины.