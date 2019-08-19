Стоял неподвижно на коленях: возле больницы нашли труп мужчины

В Днепре на территории городской больницы №6 нашли мужчину в петле. Фото - ТСН

19 августа в Днипре на территории городской больницы №6 нашли труп неизвестного.

Мужчину, который неподвижно стоял на коленях недалеко от травмпункта, заметил прохожий. Подойдя ближе, он увидел петлю на его шее и сразу же позвонил в полицию. Предварительно, мужчина повесился на ремне от собственной сумки, пишет dnepr.news.

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На вид ему 30-35 лет. Предсмертной записки рядом с телом не было. Также пока не удалось установить личность мужчины, поскольку при нем не было документов.

Было это самоубийство или убийство, установит следствие.

В Дарницком районе Киева в квартире на улице Харьковское шоссе, 160а женщина нашла мертвым 22-летнего сына. Он повесился на ручке межкомнатной двери.