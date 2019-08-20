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вторник, 20 августа 2019 16:30

Стоял на четвереньках: в столичной квартире нашли труп (18+)

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20 августа в квартире на улице Вышгородской, 44 в Киеве обнаружили тело мужчины. Полицию вызвали соседи, которые почувствовали в подъезде трупный запах.

Хозяин квартиры был в непривычной позе - стоя на четвереньках. Предполагают, мужчине стало плохо. Он склонился на дверцу шкафа и умер, сообщает dtp.kiev.ua.

Автор: dtp.kiev.ua
  В квартире на улице Вышгородской, 44 в Киеве обнаружили тело мужчины. Трупный запах почувствовали соседи и вызвали полицию
В квартире на улице Вышгородской, 44 в Киеве обнаружили тело мужчины. Трупный запах почувствовали соседи и вызвали полицию

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Труп пролежал в квартире достаточно давно, и на теле появились следы разложения.

Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняются.

Трупы мужчин, которые нашли в квартире в Черноморске в Одесской области, пролежали там не менее 8 суток. Таковы предварительные выводы судмедэксперта. Тело 34-летнего гостя квартиры нашли с электрическим удлинителем на шее. Рядом с ним обнаружили тело 45-летнего владельца квартиры.

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Дата
20
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