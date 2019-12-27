Столкнулись легковушка и маршрутка - есть жертвы

На Днепропетровщине произошла авария. Фото: полиция

В Днепропетровской обл, между с. Свободное и г. Новомосковск произошла авария.

Водитель Opel выехал на встречную полосу, сообщает полиция.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Опель" не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом. На момент ДТП в салоне автобуса, который двигался по маршруту Казначеевка - Новомосковск, находилось 10 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении полиции.

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25-летняя водитель легковушки и его 23-летняя пассажирка погибли на месте. 14-летняя девушка, которая ехала в автобусе госпитализирована с легкими травмами.

В Волынской области произошла авария, в которой пострадали восемь человек. Авария произошла 27 декабря в 8 часов утра на автотрассе Львов - Радехов - Луцк вблизи села Софиевка Гороховского района.