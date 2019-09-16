Столкнулись две маршрутки с пассажирами. Есть пострадавшие

В поселке Шабо Одесской области столкнулись маршрутки с пассажирами.
Пострадали 10 человек, среди них дети. Восемь забрали в больницу, сообщили на странице "Белгород-Днестровский Форум пост" в Facebook.
"В селе Шабо совершено ДТП с участием маршрутки "Одесса-Белгород-Днестровский" №560 и другого автобуса", - говорится в сообщении.
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Все обстоятельства аварии устанавливаются.
Позже в полиции сообщили, что пострадали 19 человек. По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другой маршруткой.
На Елизаветинском шоссе в Днепропетровской области столкнулись рейсовая маршрутка "Днепр - Каменское" и грузовой автомобиль. Пострадали 13 человек.
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