Столкнулись два мотоцикла и легковушка

В Киеве произошла авария с участием 2 мотоциклов и автомобиля. Фото: Вартови.Еспресо

В Киеве на Набережном шоссе произошла авария с участием двух мотоциклов и легковушки.

В результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

"На Набережном шоссе в сторону моста Патона не разминулись 2 мотоциклисты и Skoda Octavia. По словам водителя второго мотоцикла, Skoda стояла припаркованная на аварийке в крайней правой полосе. В это время по непонятным причинам байкер не заметил легковушку и влетел в заднюю часть авто. От удара его отбросило в другой мотоцикл, поэтому они оба разлетелись в разные стороны ", - говорится в сообщении.

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В результате столкновения пострадал водитель первого мотоциклас и пассажирка второго. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Из-за аварии на участке от Подола до моста Патона образовалась большая пробка.

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