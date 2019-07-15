Столкнулись 4 автомобиля: 6 человек в больнице

ДТП на Ровенщине. Столкнулись 4 автомобиля. Фото: 24 канал.

В Ровенской области произошла масштабная авария. Столкнулись 4 автомобиля. В результате пострадали 6 человек.

ДТП произошло в селе Антополь на нерегулируемом переходе трассы Киев - Чоп.

3 автомобиля остановились, чтобы пропустить пешехода, тогда как в них на большой скорости влетел 4-й.

Двух водителей и 4 пассажиров с травмами госпитализировали.

Пешеход отделался испугом.

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В Киеве активисты остановили водитель, который ехал по тротуару. Женщина устроила истерику из-за того, что ей сделали замечание. Соответствующее видео опубликовано на странице h**viykyiv в Instagram.