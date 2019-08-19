Столкновение Range Rover и Tesla в центре Киева: появилось видео момента аварии

На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний отбросило в пешеходов. Фото - facebook.com/dtp.kiev.ua

В сети появилось видео момента ДТП, которое произошла на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве.

На кадрах видно, что Range Rover пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора. В этот момент в него врезалась Tesla, которая пересекала проспект на зеленый сигнал. В результате столкновения Range Rover сбил людей на пешеходном переходе, после чего врезался в стоявшие на встречной полосе авто. Также удалось установить, что водитель внедорожника Range Rover действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в центре Киева: количество пострадавших возросло

В результате ДТП серьезно пострадали двое мужчин, попавшие под колеса внедорожника. У одного из них сегодня день рождения, сообщает Dtp.kiev.ua.

Виновник аварии пытался скрыться в расположенном поблизости отделении "Новой почты", но его успели вернуть на место аварии.

Также сообщается, что на место ЧП прибыл личный врач водителя внедорожника и заявил, что его подопечный находится в очень тяжелом состоянии, что требует госпитализации. Увезли ли виновника ДТП в больницу, пока неизвестно.

Авария произошла 19 августа на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве. Около 18.05 там столкнулись Tesla и Range Rover, от чего последний отбросило в пешеходов.