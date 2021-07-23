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пятница, 23 июля 2021 17:03

Столкновение на железной дороге: новые фото аварии
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На железной дороге в Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Травмированы пять человек
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
На железной дороге в Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Травмированы пять человек
На железной дороге в Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Травмированы пять человек
На железной дороге в Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд и грузовой автомобиль. Травмированы пять человек

Столкновения на регулируемом железнодорожном переезде возле села Рокосово Хустского района Закарпатской области произошло по вине водителя грузовика Volvo.

Он пытался проскочить пути несмотря на запрещающий сигнал, рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

"При исправно работающей переездной сигнализации, водитель грузовика выехал на пути. Чем и вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов", - сообщили в Укрзализныце.

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По состоянию на 16:10 пассажиры поезда №14 Киев - Солотвино доставлены до конечного пункта назначения. Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2,5 часа.

23 июля в 12:27 на железной дороге возле села Рокосово Хустского района Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев - Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. В результате ДТП травмированы пять человек - водитель грузовика и четыре пассажира.

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Дата
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