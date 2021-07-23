Столкновение на железной дороге: новые фото аварии

Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Столкновения на регулируемом железнодорожном переезде возле села Рокосово Хустского района Закарпатской области произошло по вине водителя грузовика Volvo.

Он пытался проскочить пути несмотря на запрещающий сигнал, рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

"При исправно работающей переездной сигнализации, водитель грузовика выехал на пути. Чем и вызвал столкновение с пассажирским поездом. Локомотив поезда сошел с рельсов", - сообщили в Укрзализныце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водитель на сигналы не реагировал: поезд снес микроавтобус

По состоянию на 16:10 пассажиры поезда №14 Киев - Солотвино доставлены до конечного пункта назначения. Обратный рейс поезда №13 из Солотвино в Киев отправится с вынужденной задержкой. Прибытие в Киев ожидается с опозданием на 2,5 часа.

23 июля в 12:27 на железной дороге возле села Рокосово Хустского района Закарпатской области столкнулись пассажирский поезд №13 сообщением Киев - Солотвино и грузовой автомобиль Volvo. На момент аварии в поезде находилось 226 пассажиров. В результате ДТП травмированы пять человек - водитель грузовика и четыре пассажира.