Столкновение автобусов в Одесской области: рассказали о состоянии пострадавших

В селе Шабо Одесской области столкнулось две маршрутки с пассажирами. Пострадали 23 человека. Фото - od.npu.gov.ua

Пострадавших от столкновения двух маршруток в селе Шабо Одесской области - 23. В Белгород-Днестровскую больницу доставили большую часть пострадавших. Сейчас их здесь семь, среди них и 10-летний ребенок. Еще трех пострадавших доставили в районную больницу. Другие - лечатся амбулаторно.

Медики говорят, в основном у людей повреждения головы и лица.

"Процесс лечения будет длительный, особенно открытые переломы костей носа. Если бы это было стоя, то это был бы полет через весь салон автобуса и с более тяжелыми телесными повреждениями, а так группировались, срабатывал инстинкт самосохранения", - говорит врач-травматолог Белгород-Днестровской городской больницы Виталий Жнякин, передает ТСН.

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Автобус, ехавший от Залива к Белгороду- Днестровскому, отъезжал от остановки. Второй, следовавший из Одессы, ехал следом и не затормозил, врезался в первый автобус. Свидетели говорят, удар был такой силы, что с домов выбежали все жители улицы.

В больнице находится и водитель, спровоцировавший аварию, у него травма ноги. Его привезли, чтобы забрать кровь и выяснить, не был ли он за рулем в нетрезвом состоянии. Общаться с журналистами он отказался.

Авария произошла 16 сентября около 9.30. По предварительным данным, водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другой маршруткой.