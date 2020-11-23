Столичные полицейские похитили львовянина и требовали деньги

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 495
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1764
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 648
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1656
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5850
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 540
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
3
4
4
3
3
В Польше в аварии погибли украинцы
В Польше в аварии погибли украинцы
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
Убийство предпринимателя: спустя 13 лет задержали фигуранта дела
В Польше погибли 2 украинца
В Польше погибли 2 украинца
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
От удара оторвало голову: в жуткой ДТП погиб мужчина
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Видео
Все видео
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
Выехал на встречную и снес остановку: в Киеве произошло ДТП
В Киеве сгорела маршрутка
В Киеве сгорела маршрутка
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
Работал правоохранителем: что известно о харьковском подрывника
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
На скандальном строительстве в Киеве перевернулся грузовик
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 135
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1530
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 927
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2295
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 288
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
понедельник, 23 ноября 2020 20:50

Столичные полицейские похитили львовянина и требовали деньги

  Комментировать
Столичные полицейские похитили львовянина и требовали деньги
Полицейским грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Киевская городская прокуратура

Трем столичным полицейским вручили подозрение в том, что они в сентябре 2020 года незаконно удерживали львовянина.

По данным следствия, сотрудники одного из районных управлений полиции Киева задержали мужчину, который занимался продажей автомобиля. Сначала притворились покупателями, а затем заявили, что машина ворованная, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Полицейские надели на него наручники и требовали $ 10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи угнанного авто.

Львовянину позволили позвонить родственнику. По деньгами поехали в Ровенскую обл. Там мужчине передали € 2 тыс. Правоохранители отпустили потерпевшего с условием, что он передаст оставшиеся деньги позже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Преступники похитили двух мужчин и пытали за долг, которого не существовало

Львовянин обратился к правоохранителям. Пока установили трех полицейских, участвовавших в преступлении. Следственные действия продолжаются.

"Будем просить круглосуточный домашний арест и отстранение от должностей", - сказала Максимец.

Участникам преступления грозит наказание на срок до 5 лет.

В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть $ 12 тыс. за долг, которого не существовало. Преступник бил мужчину и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Столичные полицейские похитили львовянина и требовали деньги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Один из величайших поэтов родился в Черновцах

Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку

Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 37432
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 16848
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12168
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 7218
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой Просмотров: 6399
Происшествия
В Польше в аварии погибли украинцы
В Польше в аварии погибли украинцы
3
 Просмотров: 153
Мужчину на охоте застрелил товарищ
Мужчину на охоте застрелил товарищ Просмотров: 279
В Киеве сумчанин порезал прохожего
В Киеве сумчанин порезал прохожего Просмотров: 207
Дети палками забили до смерти щенка
Дети палками забили до смерти щенка Просмотров: 828
Мужчина пустил переночевать женщину, а она похитила его автомобиль
Мужчина пустил переночевать женщину, а она похитила его автомобиль Просмотров: 1107
Больше всего комментируют
12
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
4
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 1130
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть