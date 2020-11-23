Столичные полицейские похитили львовянина и требовали деньги

Полицейским грозит 5 лет тюрьмы. Фото: Киевская городская прокуратура

Трем столичным полицейским вручили подозрение в том, что они в сентябре 2020 года незаконно удерживали львовянина.

По данным следствия, сотрудники одного из районных управлений полиции Киева задержали мужчину, который занимался продажей автомобиля. Сначала притворились покупателями, а затем заявили, что машина ворованная, сообщила пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде".

Полицейские надели на него наручники и требовали $ 10 тыс. за непривлечение к ответственности за якобы попытку продажи угнанного авто.

Львовянину позволили позвонить родственнику. По деньгами поехали в Ровенскую обл. Там мужчине передали € 2 тыс. Правоохранители отпустили потерпевшего с условием, что он передаст оставшиеся деньги позже.

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Львовянин обратился к правоохранителям. Пока установили трех полицейских, участвовавших в преступлении. Следственные действия продолжаются.

"Будем просить круглосуточный домашний арест и отстранение от должностей", - сказала Максимец.

Участникам преступления грозит наказание на срок до 5 лет.

В Одессе рэкетир требовал с предпринимателя вернуть $ 12 тыс. за долг, которого не существовало. Преступник бил мужчину и угрожал сжечь ему автомобиль, если тот не вернет деньги.