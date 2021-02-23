Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко получил 7 лет тюрьмы. Он якобы в сговоре с координатором "ПС" Русланом Демчуком похитил депутата райсовета ради 300 грн. Фото: facebook.com/sternenko

Бывший лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко стал разменной монетой в политических играх президента Владимира Зеленского.

Последний потерял часть электората после санкций против пророссийского Виктора Медвечука, через дела против блогера Анатолия Шария и нардепа Максима Бужанского. Поэтому бросил Стерненка на другую чашу весов для баланса. Так считает медиа-аналитик Тарас Приходько.

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"Все в этом деле символическое. Во-первых, само дело надуманное, высосано из пальца. Во-вторых, дата символическая для "ваты". Подбор судьи, прославившегося тем, что держал у входа в дом бюсты Ленина и Сталина. И именно сейчас Зеленскому нужно было восстановить электоральный баланс. А еще Сергей заметная фигура. Его могли просто убрать с политического поля. Потому что, вполне вероятно, что под него могли создать некий проект", - говорит Gazeta.ua Приходько.

Добавляет, что апелляцией это дело не закончится. Далее будет кассация. И, возможно, даже Европейский суд по правам человека.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный. Речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.