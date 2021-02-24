Стерненка не ​​перевезут в Киев - адвокат

Сергея Стерненка признали виновным в похищении человека, разбое, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном хранении оружия. Фото: facebook.com/sternenko

Осужденный активист Сергей Стерненко останется в Одесском СИЗО.

Но будут приняты меры безопасности: его переведут в отдельную камеру. Об этом сообщили в юридической компании "Миллер".

"Это важно, поскольку сейчас продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил. У этих сил конкретные фамилии - Анатолий Шарий и народный депутат Украины Илья Кива", - сообщил адвокат Маси Найем.

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Отметим, что Кива после оглашения приговора Стерненку напомнил, что его ждет еще один приговор.

"И там он получит уже совсем другие сроки наказания. А наша задача - сделать его пребывание в тюрьме более воспитательным", - сказал Кива.

Накануне адвокаты подали заявление о применении мер безопасности в отношении Сергея Стерненка. За нападениями на него стояли представители правоохранительных органов Одессы, по мнению защиты. Поэтому пребывание Сергея в местном СИЗО несет реальную угрозу его жизни и здоровью.