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вторник, 23 февраля 2021 18:09

Стерненка хотят перевезти в Киев

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Стерненка хотят перевезти в Киев
Сторонники Сергея Стерненка анонсировали акцию протеста под Офисом президента. Она запланирована на 20:00. Фото: 048.ua

Адвокаты подали заявление о применении мер безопасности в отношении Сергея Стерненка.

За нападениями на него стояли представители правоохранительных органов Одессы, по мнению защиты. Поэтому пребывание Сергея в тамошнем СИЗО несет реальную угрозу его жизни и здоровью, рассказал Gazeta.ua адвокат Маси Найем.

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"Подал соответствующее заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы. Мы просим перевести Стерненка в Киев. Такое право предусмотрено приказом Министерства юстиции. На рассмотрение заявления закон отводит 3 дня. Мы надеемся на объективное решение со стороны руководителя Одесского СИЗО в кратчайшие сроки", - рассказал Маси Найем.

23 февраля в Приморском районном суде Одессы рассматривалось дело о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича в 2015 году. Суд признал Стерненка виновным и вынес ему приговор в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

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23
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