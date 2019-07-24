Степной пожар перекрыла автомобильную трассу на Одессу

На Запорожье степной пожар перекрыла трассу "Одесса-Мелитополь".
Пожар начался из-за возгорания сухой травы, сообщает Думская.
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Огонь приблизился к дороге, над трассой - сильное задымление, водители ничего не видят.
На месте работают спасатели, они пытаются локализовать и потушить пожар.
В Киеве 20 июля произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича. Там произошло короткое замыкание.
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