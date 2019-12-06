Стены и пустота: как выглядит внутренний двор сгоревшего колледжа в Одессе

Фото: odessamedia.net

Показали, как выглядит после пожара внутренний двор колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на улице Троицкой в ​​Одессе.

На фото, опубликованных odessamedia.net, видно, что от крыла здания остались только внешние стены. Все внутренние конструкции и крыша рухнули.

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Стены, которые остались, также вызывают опасения. По мнению экспертов, они крайне неустойчивы.

Разбор завалов еще продолжается.

В полиции уточнили информацию о найденных телах жертв пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. По состоянию на 18.20 6 декабря в результате пожара погибли 4 человека.