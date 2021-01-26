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вторник, 26 января 2021 15:53

Стая волков нападает на деревню

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Стая волков нападает на деревню
На Закарпатье стая волков нападает на деревню и разрывает животных. Фото: pixabay.com

В селе Синевир на Закарпатье стая волков разорвала почти 50 овец. В течение последней недели они уже 5 раз врывались во дворы местных жителей.

Хищники перегрызают овцам шеи, выпивают кровь и убегают, информирует НТН.

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Эксперты считают, что такое поведение волков нетипичное, ведь обычно к людям волки наведываются в исключительных случаях - длительных холодов или голода.

На этот раз среди версий атаки - месть хищников. Крестьяне говорят, что волки не голодны, ведь только разрывают животных, а не едят.

В Хмельницкой области волки держат в страхе сразу несколько сел. Местные жители говорят, видели хищников посреди улиц. А на днях в селе Шарки Деражнянского района стая загрызла большого домашнего пса.

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Дата
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