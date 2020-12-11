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пятница, 11 декабря 2020 12:02

Ставил в угол и заставлял биться головой о стену: мужчина пытал пасынка
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В Одессе полицейские объявили жителю Луганщины о подозрении за издевательства над 5-летним пасынком.

Мужчина бил ребенка, ставил в угол и заставлял биться головой о стену, сообщили в Киевском отделе полиции города Одессы.

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Мужчина бил ребенка, ставил в угол и заставлял биться головой о стену
Фото: npu.gov.ua
Чтобы доказать вину мужчины, полицейским понадобилось несколько месяцев
Он наказывал ребенка за неправильное произношение

"В качестве наказания за неправильное произношение ранее судимый за преступления против собственности, жизни и здоровья человека и общественного порядка 37-летний мужчина наносил 5-летнем пасынку моральные и физические страдания, заставляя всю ночь стоять в углу или биться головой о стену. Злоумышленник бил мальчика ремнем, бросал с высоты своего роста на пол, наносил удар ногами в пах", - сказано в сообщении.

Мать мальчика своего сожителя боялась, потому что сама часто страдала от его жестокости. Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука синяки. Врачи обнаружили у мальчика телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга и многочисленных гематом.

Чтобы доказать вину мужчины, полицейским понадобилось несколько месяцев. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

В Тернопольской области мужчина избил своего 4-летнего пасынка. По словам отчима, мальчик капризничал и не слушал его. Успокоить ребенка он решил силой и ударил его несколько раз по голове и телу. После этого он взял ребенка на руки и бросил на пол.

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Дата
11
декабря

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