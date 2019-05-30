Старшеклассницы избили 2 школьницы

Одна из девушек на разборки привела пол класса. Фото: 5692.com.ua

В Каменском Днепропетровской области 9-классницы из школы №7 избили сверстниц из школы №35.

"Девушки решили выяснить отношения в одном из дворов. Обе привели с собой подруг, разница была только в количестве. С ученицей школы №7 пришли около 10 человек, с девушкой из 35 школы - один. Последняя, ​​понимая критичность ситуации, стала звать на помощь и пыталась вызвать полицию, но не успела", - сообщает городской портал 5692.com.ua

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Но она ржачно заревела" - видео избиения 12-летней девушки выложили в интернет

Девушек из школы №35 с травмами доставили в больницу. Их родители написали заявление в полицию.

Там сообщили, что возбудили уголовное дело по статье 125 о причинении легких телесных повреждений.

"Девушки, которые получили травмы, прошли медицинский осмотр. Согласно заключению судмедэксперта, у них легкие телесные повреждения. Причины и обстоятельства конфликта установит следствие. Досудебное расследование продолжается", - рассказала старший инспектор сектора мониторинга Каменского отдела полиции Елена Тимченко.

В Хмельницком 5 старшеклассниц учебно-воспитательного объединения №28 устроили "разборки" с 15-летней ученицей лицея №15.