Штамм Delta обнаружили у младенца

На Волыни обнаружили 47 случаев штамма Delta. Фото: Reuters

Штамм коронавируса Delta подтвердили у 17-дневного ребенка в Волынской области.

"В нашей области лабораторно подтверждено 47 случаев штамма Delta. Этого нового опасного заболевания. Среди них есть жители разных административных территорий в возрасте от 17 дней до 71 года", - сказала на брифинге главная государственная санитарный врач Волынской области Наталия Янко.

Она добавила, что все больные не были вакцинированы от коронавируса.

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Большинство из больных не были за границей и не выезжали за пределы области. Это свидетельствует об активной циркуляции вируса на Волыни.

В ближайшие месяцы в Украине прогнозируется рост заболеваемости коронавирусом. Власть будет вынуждена вводить жесткие ограничения для предотвращения распространения инфекции и для снижения смертности, заявил член рабочей группы НАН Игорь Иванов.