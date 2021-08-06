Стало плохо: известны подробности аварии с Hyundai, велосипедистом и KIA

Уже известны подробности аварии, произошедшей в Вышгороде под Киевом, где Hyundai сбил велосипедиста и врезался в KIA.

Фото: kv.npu.gov.ua

Выяснилось, что водитель не скрывался от полиции. Ему стало плохо за рулем, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Водитель двигался по улице Богдана Хмельницкого до проспекта Мазепы. Неожиданно ему стало плохо. Его жена, которая находилась на пассажирском сиденье, пыталась остановить авто, однако автомобиль столкнулся с велосипедистом. А выехав на перекресток, столкнулся с автомобилем KIA", - рассказали в полиции.

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Велосипедиста и водителя Hyundai госпитализировали в Вышгородскую райбольницу.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

Авария произошла сегодня, 6 августа в Вышгороде под Киевом. Ранее сообщалось, что Hyundai сбил велосипедиста, пешехода и въехал в KIA, в котором находилась женщина с ребенком. Так бежал от преследования полиции.