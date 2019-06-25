Стали лагерем у полигона - подросток получил ранение

Парень отдыхал в лагере. Фото: ДНІПРО - Суспільне мовлення

У 15-летнего парня на Депропетровщине попали из автомата.

Он получил ранение в бедро. Подростка забрали в областную детскую больницу, сообщает ТСН.

Пострадавший отдыхал в летнем лагере. 80 детей отправились в поход. Разложили палатки возле полигона МВД. Там 80 курсантов государственного университета внутренних дел проводили учебную стрельбу. Оттуда прилетела пуля.

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Врачи сообщили, что угрозы жизни парню нет. В государственном бюро расследований открыли производство за халатность. Будут устанавливать, кто выпустил пулю.

"Мы думали, что полигон был закрыт, даже не думали, что там полигон, думали, что просто какие-то люди собираются там в страйкбол играть", - говорит пострадавший Иван.

В Киеве пьяный мужчина устроил стрельбу на улице и случайно ранил прохожего. Стрелка задержали правоохранители. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции.