"Стали драться. Я его подрезала" - женщина всадила нож в сердце любимого

Во время ссоры женщина ударила мужа ножом в сердце. Фото: Нацполиции.

В селе Корнеевка Броварского района Киевской области, 37-летняя женщина во время ссоры ударила ножом в сердце своего 46-летнего сожителя.

Мужчина скончался в больнице, сообщает полиция.

Правоохранители выяснили, что накануне сожители распивали алкогольные напитки. Между ними возникла ссора, женщина схватила кухонный нож и ударила им мужчину. Свидетели происшествия вызвали скорую. Медработники сообщили в полицию.

"Поссорились и стали драться. Я ударила ножом в область сердца. Медицинскую помощь не оказывала. Я ж не врач", - заявила подозреваемая.

Злоумышленницу задержали. Она будет находиться под стражей 60 суток, с правом внесения залога. Ей грозит тюремное заключение на срок от семи до десяти лет.

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