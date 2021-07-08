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четверг, 08 июля 2021 12:44

Ссора из-за Крыма закончилась поножовщиной

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Ссора из-за Крыма закончилась поножовщиной
Спор мужчин закончился поножовщиной. Фото: pmg.ua

В Харькове спор по поводу Крыма закончился поножовщиной. Из-за полученных ранений пришлось вызвать "скорую".

Инцидент произошел 8 июля около 04:00 возле ресторана "Молодость". Видео с места события обнародовали в Telegram "ТРУХА Харьков".

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Запись инцидента сделал парень, которому нанесли ножевые ранения. Автор ролика спросил другого мужчину: "Чей Крым?". На что тот ответил: "Наш! Российский".

После этого на ролике уже видно автора с окровавленной рукой, обмотанной бинтом. Он рассказал правоохранителям, что его ударил ножом "крымнашист" в вишневой футболке. Вытащил нож и ударил в руку. Это подтверждают и очевидцы конфликта.

Автор видео вместе с полицией подошел к злоумышленнику. К ним вмешался человек в синей футболке и призвал не снимать видео.

В Польше арестовали 41-летнего украинца по подозрению в убийстве 48-летнего соотечественника. Между мужчинами возник спор о территориальной принадлежности Крыма. Украинцу грозит до 25 лет тюрьмы.

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Дата
08
июля

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