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четверг, 10 марта 2022 06:58

Спецтема: Война России против Украины

США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине

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США подсчитали количество убитых военных РФ в Украине
В США обнародовали цифры своего подсчета потерь войск РФ в Украине. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Согласно официальным оценкам Соединенных Штатов Америки, количество убитых российских военных за две недели российско-украинской войны составляет от 5 тыс. до 6 тыс. человек.

Такие данные озвучил неназванный представитель США 9 марта, пишет CBS News.

Чиновник назвал это число "очень и очень значительными потерями", сравнив их с потерями в некоторых боях Второй мировой войны.

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Согласно подсчету США, цифра раненых российских оккупантов примерно в три раза превышает количество убитых – от 15 тыс. до 18 тыс. человек.

Точные данные сейчас узнать невозможно из-за непрерывных боевых действий.

Потери личного состава российского врага к утру 9 марта ориентировочно составляют более 12 тыс. человек. Такую цифру дал Генштаб Вооруженных Сил Украины.

В тоже время, Россия называет значительно меньшие потери воюющих в Украине своих войск.

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