Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве

Подруги 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко исчезли в Киеве 2 января. Их тела нашли в съемной квартире на Подоле через 2 дня. Фото: volynnews.com

Родители убитых в Киеве подруг 16-летней Марии Камыниной и 19-летней Евы Лысенко рассказали, каким пыткам подверглись их дети перед смертью.

Срезанная кожа с лица, рук и ног, вынут глаз, вырезанные мягкие ткани - такие подробности резонансного дела они раскрыли в программе "Касается каждого".

"Вся голова и лицо Маши были в крови. Тело избито, поколоте. В районе сердца сквозная рана. Нам сказали, что ее закололи ножом. Когда мы ребенка привезли домой, увидели, что кожа на лице, ногах и руках срезана тонким слоем. Раны - как моя ладонь. Под глазом ножом снизу вверх подрезали кожу", - рассказала мать Оксана Цымбалюк.

По словам женщины, некоторые раны напоминали по форме крест - их было около 50. Также девушке перерезали горло.

"На шее вырезан огромный фрагмент кожи с мясом. Рана настолько глубокая, что выглядывал шейный позвонок. Ноги были черными. У нас подозрение, что, кроме того, что ребенка зверски убили, его еще изнасиловали. Одна рука дочери была вывернута в локте абсолютно неестественным путем", - рассказала мать.

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Такое сделать с человеком за час невозможно, считает отец девушки Андрей Камынин.

"Ни одна рана не была смертельной. Когда они дошли до экстаза, то начали ножом ее колоть. Дочь прикрывалась рукой, как могла, поэтому на руке сквозные ножевые ранения. Весь живот в ножевых ранах. Под конец они ее, вероятно, брали за волосы, и срезали с мясом до позвонка кожу с волосами. Чтобы она не прикрывалась - ее пырнули ножом в глаз. Вместо глаза у дочки месиво. Тогда ее ударили по голове, проломили череп. А потом уже ударили ножом в сердце", - говорит отец погибшей Маши.

Мать убитой Евы Лысенко Мария Якубовская также рассказала о пережитом ужасе.

"Я только хочу знать, за что поплатились эти дети. Когда увидела тело дочери в морге, ее лицо было не сильно избито, поэтому я ее узнала. У дочки была больше повреждена шея", - плачет женщина.

Семьи, которые потеряли дочерей, просят одного - чтобы убийцы были наказаны.

В убийстве подруг в Киеве задержали ранее судимого 34-летнего Сергея Ксендзика и мать двоих детей 19-летнюю Елизавету Бершацкую. Обоих взяли под стражу без права на залог. В суде Ксендзик уверял, что убийство девушек - это самооборона. Если вину подозреваемых докажут - им грозит 15 лет или пожизненное заключение.