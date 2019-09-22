Среди улицы нашли мертвого мужчину

В Днепре прохожие нашли мертвого мужчину. Фото: Информатор

В Днепре поздно вечером 21 сентября на улице нашли мертвого мужчину.

Бездыханное тело заметили случайные прохожие. Они отметили, что видели, как мужчина сидел на парапете у ломбарда. Через некоторое время он уже был мертв. Об этом сообщает "Информатор".

Мужчине пыталась сделать непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

На вид умершему было примерно 55-60 лет. Свидетели происшествия рассказали, что умерший был в опрятной одежде и визуально не был похож на бездомного. Сейчас личность мужчины устанавливается.

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На пункте пропуска "Станица Луганская" умер мужчина. Причины смерти пока неизвестны, тело забрали родственники умершего.