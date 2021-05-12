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среда, 12 мая 2021 13:00

"Среди них внуки педагогов": дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео

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&quot;Среди них внуки педагогов&quot;: дети устроили шоу на кладбище и сняли это на видео
Под Полтавой дети устроили шоу на кладбище. фото: kolo.news

В Градижске Полтавской области дети ночью устроили шоу на кладбище и выложили видео в соцсети. Четыре парня и две девушки распивали алкоголь, матерились и устраивали гонки.

Они забрали с могил цветы, паски, конфеты и разбросали это все на остановке. Снятое в сети увидели горожане и прислали видео поселковому голове. Мирослав Носа ночью поехал на место и встретил там компанию, которая возвращалась домой после содеянного. Об этом сообщают Kolo.News.

Ему удалось установить фигурантов устроенного на кладбище шоу, потом выложил пост об этом на своей странице и доказательства - видео.

"Внимание, присутствует ненормативная лексика! Сирот здесь нет, все родительские дети. Ну и что будем делать, подскажите вариант, потому что сейчас меня переполняет гнев и много оскорбительных слов, писать не буду. Жаль, что не застал их на остановке, среди них большинство - это школьники", - написал Мирослав Носа.

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О несовершеннолетних известно, что им от 15 до 17 лет. По словам поселкового головы, дети из обеспеченных, благополучных семей, среди них есть внуки педагогов.

Полиция составила пока четыре протокола на родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию. Ведется проверка, сообщили в полиции.

Поселковый совет навел порядок на кладбище и на остановке после перформанса подростков.

Ученицы Белецкого учебно-воспитательного комплекса в Полтавской области устроили фотосессию на местном кладбище. На снимках они позировали полуобнаженные. Одна из них выложила фото в соцсети. Суд наказал родителей трех семиклассниц. За такое поведение детей они получили предупреждение, говорится в реестре судебных решений.

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