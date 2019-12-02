Сразу появился букет цветов: Соболев рассказал подробности стрельбы

В Киеве неизвестные обстреляли черный Range Rover. Погиб 3-летний мальчик. Фото - facebook.com/UA.KyivPolice

Стали известны новые подробности обстрела автомобиля Range Rover на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской в ​​Киеве.

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, находившийся за рулем обстрелянного авто, рассказал полицейским, что отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел и сразу начала кричать его жена. На заднем сиденье находился сын депутата 3-летний Александр, пишет "Информатор" со ссылкой на собственные источники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и звал на помощь. На место приехали медики, малыш умер в "скорой" по дороге в больницу.

Также стало известно, что на месте происшествия появился букет цветов. Сам Соболев убеждал полицейских, что цветы появились сразу же после выстрела. Кто принес букет - информации нет.

На месте происшествия продолжают работать следственно-оперативные группы. Подробности трагедии выясняются.

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Предварительно, он получил ранения. Его сын 3-летний Александр - погиб.