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понедельник, 14 июня 2021 10:28

Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги

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Сразу под колеса авто: момент падения 17-летнего с канатной дороги
В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги и попал под колеса авто. Фото: t.me/truexanews

В Харькове 17-летний парень выпал из кабины канатной дороги на оживленную улицу и попал под колеса автомобиля.

За жизнь пострадавшего борются медики. Имеет тяжелую травму головы, рассказал директор Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.

"У юноши открытая черепно-мозговая травма, перелом бедра и плеча. Хмельное опьянения", - рассказал Забашта.

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Юноша сам выпрыгнул, потому что якобы хотел покончить с собой из-за плохих результатов ВНО. Об этом рассказали медикам знакомые травмированного, но все данные еще проверяет полиция, сообщает ТСН.

Администрация парка говорит, что юноша в кабинке был один и выпрыгнул примерно с 10-метровой высоты.

Трагедия произошла 13 июня в 18:15. Подросток упал с канатной дороги в парке Харькова, его с многочисленными травмами госпитализировали.

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