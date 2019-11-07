Спросил, который час, и ударил ножом: неизвестный напал на женщину

В Белой Церкви Киевской области задержали 37-летнего жителя Черкасс, который ударил ножом женщину и отобрал у нее сумку. Фото - kv.npu.gov.ua

6 ноября возле железнодорожного вокзала в Белой Церкви Киевской области задержали 37-летнего жителя Черкасс.

Накануне он ударил ножом женщину и отобрал у нее сумку, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Около 6 утра женщина спешила на работу. В это время прохожий спросил "который час" и последовал за ней. Оказавшись позади женщины, нападавший нанес ей ножом удар в спину, отобрал сумку и скрылся. Полицию вызвали неравнодушные горожане, которые услышали крики о помощи", - рассказали в полиции.

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Женщину отвезли в больницу, где прооперировали. Она смогла описать нападавшего, что помогло его разыскать. Задержанный последнее время жил в Белоцерковском районе. Установлено, что уже отбывал наказание за умышленное убийство, угон и кражу.

Следователи открыли уголовное производство. Задержанный находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос объявления ему подозрения и избрании меры пресечения.

В Морозовке Барышевского района Киевской области бандиты напали на женщину в ее же дворе. Один из них изо всех сил ударил ее кулаком в лицо и забрызгал глаза слезоточивым газом. Затем ворвался в дом, где забрал деньги и оргтехнику. После совершения нападения воры скрылись в неизвестном направлении.