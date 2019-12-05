Список пострадавших при пожаре в Одесском колледже

В Одессе ищут тела жертв пожара в колледже. Фото - facebook.com/kotlyar.od

Во время пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса погибла студентка 17-летняя Ксения Бабенко с Килийского района.

Пострадали от 27-29 человек. А пропали без вести 13-14 человек, по разным данным. Их поисками занимаются.

Список имен пострадавших в пожаре опубликовал заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр.

Областная детская клиническая больница:

Чернявская Кристина Викторовна, 2002

Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.,

Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.,

Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.,

Дроняк Ирина Петровна, 2004 г.р.,

Авдеева Анастасия Александровна,2002

Городская детская клиническая больница №3

Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.,

Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.,

Владимирова Виктория Юрьевна, 2003 г.р.

Тарас Екатерина Олеговна, 2002 г.р.

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Городская клиническая больница №1

Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

Шатохин Сергей Николаевич, 43 года, ГСЧС,

Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р., ГСЧС,

Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

Бабенко Ксения Аркадьевна, 2002 г.р., (умерла, опознана).

Неизвестная.

Городская клиническая больница №11

Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподаватель колледжа)

Базга Александр Петрович, ГСЧС.

Марозюк Вадим Викторович, 27 лет, ГСЧС.

Городская клиническая больница №10

Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.,

Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.,

Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.,

Лазовская Любовь Федоровна, 2002 г.р.,

Клиника Медицинского университета

Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

Попова Наталья Петровна, 68 лет,

Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер).

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