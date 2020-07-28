Спецоперация по розыску полтавского террориста продолжается 5-е сутки: новые фото и видео

Фото: pl.npu.gov.ua

Роман Скрипник, захвативший полицейского в заложники в Полтаве, имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях.

Правоохранители разыскивают мужчину уже пятые сутки. Полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет на основе данных, полученных из различных источников и анализа действий и мотивации злоумышленника. Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.

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Отмечается, что работа полицейских и нацгвардийцев затрудняют персональные навыки разыскиваемого, а также специфика природного ландшафта Миргородского района. Также известно, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

В ведомстве призвали граждан быть крайне осторожными и избегать контактов с незнакомыми лицами, а при малейшем подозрении - звонить в полицию.

Утром 23 июля правоохранители в Полтаве проводили операцию по задержанию автоугонщика. Подозреваемый выхватил гранату РГД-5 и взял в заложники оперативника. Через 3 часа злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на полковника полиции. Они выехали из Полтавы на автомобиле ВАЗ 2115. В Решетиловском районе Полтавской области мужчина сбежал в лес.