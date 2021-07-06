Спецоперация длилась 13 ч: мужчина зарезал домработницу и угрожал самоубийством

В Каменском на Днепропетровщине 62-летний мужчина зарезал домработницу 5 июля.

А потом забаррикадировался в дачном доме и при приближении полиции - угрожал покончить жизнь самоубийством. Спецоперация по задержанию подозреваемого длилась 13 ч, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Тело 57-летней женщины 5 июля вечером обнаружила сестра хозяйки дома, которая в то время была в отъезде. Женщина попросила проверить жилье, потому что помощница по дому не отвечала на звонки. Полицейские выяснили, что к убийству женщины может быть причастен 62-летний владелец дома, который незадолго до этого уехал из дома на собственном авто. Для его задержания по области была введена специальная полицейская операция. Место нахождения подозреваемого установили", - рассказали в полиции.

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В адрес прибыли полицейские и спецназовцы КОРДа. После 13 ч переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома. 6 июля около 11:00 его задержали. Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия.

"Установлено, что 5 июля утром между владельцем квартиры и 57-летней помощницей по дому возник конфликт на почве личной неприязни. Во время ссоры мужчина нанес женщине 11 ножевых ранений в грудь и спину. В результате полученных трав потерпевшая скончалась на месте", - добавили полицейские.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос о вручении ему подозрения.

В поселке Велетенское Белозерского района Херсонской области вооруженный мужчина в неадекватном состоянии стрелял из ружья во дворе собственного дома. Ранение в ногу получил отец стрелка. А сам злоумышленник закрылся в доме. Отказывался выходить и отдать оружие. Правоохранители оцепили территорию, а жителей окрестных домов эвакуировали. После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего его задержали. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал. У него изъяли зарегистрированное гладкоствольное ружье.