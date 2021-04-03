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суббота, 03 апреля 2021 11:42

Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе

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Спаслись в последнюю минуту: новые подробности смертельного взрыва в Одессе
В Одессе в 3-этажке после взрыва загорелась квартира. 5 человек травмированы, 1 пострадавший скончался в больнице. Фото: od.dsns.gov.ua

Погибший в результате взрыва в доме в пер. Хуторском, 6,3 в Одессе - владелец квартиры, в которой был эпицентр. Взрывной волной его выбросило на улицу. Умер в реанимации.

От большего количества жертв и пострадавших спасло то, что людей не было дома. Жительница дома Светлана Коротинская говорит, что спастись ей с семьей удалось только чудом. Она с детьми вышли на улицу за несколько минут до взрыва. Ее квартира расположена над той, где произошел взрыв.

"Я взяла детей и везла в школу. Я доехала две остановки и мне позвонили, сказали, что у нас там взрыв", - рассказала женщина, передает ТСН.

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Погибший проживал сам, имел инвалидность.

"Он жил один, мама у него умерла, может, полгода назад, может, меньше. Он один, инвалид, у него нет зубов, у него правая рука не работала, сахар высокий", - говорит Светлана, передает "Украина 24".

В момент взрыва в квартире находилась еще одна женщина. Ее ударной волной отбросило к двери. Пострадавшая госпитализирована с черепно-мозговой травмой.

На момент прибытия подразделений утечка газа не контролировалась, поэтому решили эвакуировать людей - их спускали лестницами из окон и балконов.

Взрыв с пожаром в квартире на 2-м этаже трехэтажки произошел 2 апреля около 14:39. Спасатели пожар в 15:15 локализовали и в 15:31 ликвидировали на площади 50 кв.м. В доме частично разрушены перекрытия между 2-м и 3-м этажами и частично разрушен лестничный марш. Пострадали 5 человек.

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