Спасают 2-летнего мальчика, который наглотался таблеток от бессонницы

Ребенок играл дома и наткнулся на таблетк Фото: pixabay.com

В Кривом Роге 2-летний мальчик наглотался таблеток от бессонницы.

Инцидент произошел на улице Батуринской. Ребенок играл дома и наткнулся на таблетки, пишет Первый Городской. Из любопытства мальчик их несколько съел.

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Малыша сразу забрали в детскую городскую больницу №8. Известно, что препарат, который съел мальчик, медики назначают детям во время бессонницы и других беспокойств во время сна.

Сейчас ребенок находится в реанимационном отделении.

На Черниговщине 7-летний мальчик наглотался таблеток. Инцидент произошел в селе Леляки. Мать в это время была под действием алкоголя. Ребенка сразу завезли в Варвинскую центральную больницу.