Спасатели тушили пожар в поезде

В Волынской области загорелся поезд. Фото: ГСЧС

В Старовыжевском районе Волынской области загорелся поезд.

Спасателям ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар. Об этом сообщает пресс-цент Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"30 ноября в 9:43 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре дизель-поезда сообщением Ковель-Заболотье на остановочном пункте Чевель Старовыжевского района", - говорится в сообщении.

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Возгорание началось в "голове" поезда, вероятно, из-за короткого замыкания электросети. Спасатели локализовали пожар в 10:04, и ликвидировали его в 10:33. Пассажиров в поезде не было, пострадавших нет.

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