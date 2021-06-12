Спасатели сняли 5-летнюю девочку с подоконника многоэтажки

Ребенка снимали со второго этажа. Фото: ГСЧС

Спасатели сняли с окна девочку в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

5-летний ребенок сидел на подоконнике второго этажа, сообщает ГСЧС.

Полицейские сообщили спасателям, что на улице Парковой города ребенок подвергает себя опасности.

На место прибыли спасатели. Они с помощью трехколенной лестницы сняли ребенка.

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Спасатели выяснили, что ребенок был один в квартире.

2 апреля в Белой Церкви по ул. Нагорной рука мальчика застряла между секциями чугунной батареи. Высвободить самостоятельно руки ребенка родители не смогли. Сообщение о помощи поступило в оперативно-диспетчерскую службу аварийно-спасательного отряда специального назначения.