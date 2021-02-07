Спасатели предупреждают о наводнениях в Закарпатье

8 и 9 февраля возможны наводнения. Фото: УНІАН

На Закарпатье ожидается повышение уровня воды в реках.

Возможно подтопление сельскохозяйственных угодий и низин в населенных пунктах, предупреждает ГСЧС.

8-9 февраля ожидается восстановление повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями на большинстве рек в пределах русел, без негативных последствий.

"Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтопления пониженных участков, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел потоков и водоотводных канав", - говорится в сообщении.

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Выход воды на пойму ожидается на реке Латорица и реке Старая. В нижних течениях реки Латорица сохранится высокий слой воды на заводи.

В нижних течениях реки Боржава сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды, с подтопления автодороги Шаланки - Большие Комяты. Также возможно подтопление угодий сел Заречье, Сильце, Каменская, Большие Комяты, Малые Комяты.

На территории заснеженных областей и в Киеве могут установить ограничения движения большегрузного транспорта и автобусов. Правоохранители призывают воздержаться от поездок на собственном транспорте.