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понедельник, 27 декабря 2021 11:25

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

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Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах
В Карпатах возможно схождение лавин. Фото: epravda

Спасатели предупреждают об опасности схождения лавин в горах Карпат.

Об этом написали в пресс-центре Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"27 декабря, в связи со снегопадами и вьюгами, в Карпатах, в частности в горах Ивано-Франковской и на высокогорья восточной части Закарпатской областей ожидается высокая снеголавинная опасность (4 уровень); на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Спасатели также сообщают, что 27 - 29 декабря на участке Днестра Галич - верховья Днестровского водохранилища ожидается интенсивное образование шуги, местами образования ледостава, при этом возможно формирование льда с резким колебанием уровней воды.

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Украинские Карпаты засыпали снегом. Местами высота снежного покрова достигает 186 сантиметров.

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Дата
27
декабря

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