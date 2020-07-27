Спасали коллегу: подробности гибели 4 коммунальщиков

Фото: hk.npu.gov.ua

Погибших коммунальщиков во время проведения ремонтных работ на улице Гагарина в Харькове обнаружил их коллега.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему пытались помочь 3 других сотрудников коммунального предприятия - 2 мужчин и женщина. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В результате 4 человека погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. Предварительно, работники были без средств индивидуальной защиты", - сказано в сообщении.

По адресу работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Трагедия произошла 27 июля в 14:21 на проспекте Гагарина, 354, Основянского района Харькова. От ядовитых газов в коллекторе погибли 4 работника КП "Харьковкоммуночиствод". Это 3 мужчин и женщина.