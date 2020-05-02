Спасал дочь: в Донецкой области утонул мужчина

Погиб человек, который пытался спасти ребенка из затопленного автомобиля. Фото: ДСНС в Донецкой области.

1 мая в городе Торецкое Донецкой области легковой автомобиль скатился в озеро. В результате инцидента погиб человек.

Спасатели с ГСЧС выяснили, что в легковом автомобиле, который скатился в воду был ребенок.

Отец девочки бросился на спасение. Не рассчитав собственных сил, мужчина утонул.

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Обнаженную женщину на Полтавском пути в Харькове заметили около 6 утра 30 апреля. Была в неадекватном состоянии. В одной руке она держала нож, в другой - пакет, в котором была отрезана женская голова. Позже выяснилось, что отрезанная голова принадлежит 13-летней дочери женщины, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.