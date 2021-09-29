"Спасается учебой" - как живет освобожденная из плена похитителей студентка

Полтавка 19-летняя Вита Кириченко, которая 19 дней пробыла в плену похитителей, с родителями. Татьяна и Василий Кириченко имеют сельскохозяйственное предприятие в Карловке. Фото: из семейного архива Кириченко

Полтавчанка 19-летняя Вита Кириченко, которая 19 дней пробыла в плену похитителей, оправляется от пережитого.

Вернулась к учебе в университете. И думает о смене специальности. Об этом Gazeta.ua рассказала мать пострадавшей Татьяна Кириченко.

"Вита боевая, как и отец. Спасается учебой. И даже задумывается над сменой профессии. Она с детства хотела служить в полиции, как старшие братья. Я отговорила, потому что девочка. Поступила на юридический факультет. А после этого случая хочет перевестись в Академию внутренних дел, чтобы защищать людей", - рассказала Татьяна.

Добавляет, что до сих пор не знает всех подробностей спецоперации по спасению дочери. Сомнений, обращаться ли к правоохранителям, у семьи не было изначально.

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"Нам дали три дня, но таких денег мы никогда бы не собрали. Я писала похитителям, что у них ложные данные о состоянии нашей семьи. Но они не верили. Сомнений, обращаться ли к правоохранителям, не имели. Старшие сыновья мужа - подполковники полиции. Поэтому на следующее утро после похищения мы были в СБУ в Киеве. А дальше четко выполняли их указания. Первая наша задача была - тянуть время. Вторая - не паниковать. Надо было вести себя, как будто ничего не случилось - ходить на работу, держать себя в строю. Было трудно", - говорит Татьяна.

Передумали миллион версий, почему так случилось. В основном думали - из-за конкурентов по бизнесу и политики.

"Через две недели силовики установили, где держат дочь. Но для меня это были не две недели, а два года. У похитителей тоже нервы сдавали, потому что денег нет. Присылали ночью сообщения с вопросом: "Ты спишь? А твоя дочь спит стоя". Постоянно угрожали. Между тем как преступников вычислили и привезли дочь прошло пару дней. Все было рассчитано до секунды. Переживали, чтобы ничего не сорвалось. Где Виту держали - не знаем. Сказали, часа два езды от Полтавы, в какую сторону - не говорят. Но это уже не так важно. Я счастлива, что могу обнять дочь. И призываю всех родителей беречь детей", - подытожила женщина.

Подробностей спецоперации по освобождению заложницы в СБУ не разглашают. Чтобы не навредить следствию, говорят.

Сейчас по делу трое подозреваемых - заказчик и двое исполнителей. Есть ли другие причастные - устанавливают.

Вита Кириченко - третьекурсница Института права Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. 29 августа на собственном авто отправилась на учебу из Полтавы в Киев. На трассе ее подрезала другая машина, прижала к обочине. Оттуда вышли двое мужчин. Силой вытащили Виту из автомобиля, посадили в свой и увезли в неизвестном направлении. Все продумали. На трассе специально выбрали "слепую зону" - без камер видеонаблюдения. Пришла в себя студентка в чужой квартире. Руки и ноги были связаны скотчем. 19 дней просидела прикованной наручниками к батарее, пока похитители торговались с ее родителями о выкупе. Требовали $470 в биткоинах - более 12 млн грн. Организатором похищения оказался 20-летний Юрий Кулявец. Сейчас сидит в Киевском следственном изоляторе. Его подозревают в убийстве подруги Виты 18-летней Анастасии Чернявской.