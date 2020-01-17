Сожителей нашли убитыми в собственном доме

В селе Лазещина Раховского района Закарпатской области в собственном доме нашли убитыми 42-летнего мужчину и его 49-летнюю сожительницу.

Тела обнаружил их знакомый 16 января, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: zk.npu.gov.ua На Закараптти в собственном доме нашли убитыми 42-летнего мужчины и его 49-летнюю сожительницу

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"Тела мужчины и его сожительницы были на кухне. Предварительно установлено, что между ними часто возникали ссоры. По одной из версий, в ходе одного из таких споров мужчина застрелил женщину из незарегистрированного ружья, после чего застрелился сам. Также полицией проверяются другие версии гибели", - сказано в сообщении.

Автор: zk.npu.gov.ua Среди версий - мужчина во время ссоры застрелил жену, а потом себя

Тела умерших и оружие отправили на экспертизу. Все обстоятельства выясняют следователи, открыли уголовное производство.

В Коростене Житомирской области на берегу реки мужчина нашел мертвым своего 32-летнего сына. Тот совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья. Позже в доме погибшего нашли убитой его 28-летнюю жену.