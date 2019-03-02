Создали петицию с требованием помиловать Дронова

В петиции требуют отпустить Дронова. Фото: "Главком"

В интернете выступили с просьбой помиловать Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове.

Соответствующая электронная петиция появилась на сайте официального Интернет-представительства Президента Украины.

"О помиловании Дронова Геннадия, обвиняемого в совершении ДТП, которое произошло в городе Харькове 18 октября 2017 поскольку считаем, что он осужден несправедливо. Приговор Киевского районного суда города Харькова от 26 февраля 2019", - говорится в тексте петиции.

Автором обращения, которое было зарегистрировано 28 февраля, указан Андрей Федоров. По состоянию на 2 марта, петицию подписали 553 человека. Для того, чтобы она была рассмотрена, необходимо собрать 25 000 голосов, на что у инициаторов осталось 87 дней.

Петицию разместил в Facebook и защитник Дронова Сергей Перепелица. Однако его коллега - представитель пострадавших в ДТП Лариса Матвеева указала адвокату на явную ошибку.

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"При всем уважении, что это? В контексте Указа президента "О Положении о порядке осуществления помилования", - прокомментировала она.

Согласно документу, в котором определены лица, которые имеют право обращаться к президенту с просьбой о помиловании, процедура подачи петиций гражданами Украины не предусмотрена.

"Думаю, честно будет прокомментировать с правовой точки зрения, что это мягко говоря так не работает", - добавила Матвеева.

Как ответил Перепелица, он не выступает инициатором и для него важна сама суть позиции людей, изложенная в петиции.

Пользователи соцсети активно обсуждают приговор. Считают, что 10 лет для Зайцевой - мало. Дронов осужден несправедливо.