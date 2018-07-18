"Сотрудники" администрации президента похитили мужчину

Фото: zp.npu.gov.ua

В Запорожье правоохранители задержали двух преступников, которые похитили и удерживали 21-летнего жителя Днипра. В салоне автомобиля Toyota Land Cruiser, на котором передвигались подозреваемые, полицейские обнаружили и изъяли оружие. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

"Потерпевшему удалось связаться со знакомым. Он рассказал, что его незаконно удерживают и ему грозит опасность, а также чтобы товарищ сообщил о его местонахождении правоохранителям. В этот же день на стационарном посту "Лавра" в городе Запорожье, на автодороге "Запорожье-Днепр-Борисполь" остановили указанный автомобиль, в салоне которого находился потерпевший", - сообщили правоохранители.

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Подозреваемые - 30- и 37-летний жители Днипра. Один из них пытался воспользоваться поддельным удостоверением сотрудника Администрации президента Украины. В ходе осмотра полицейские изъяли 2 пистолета, 35 патронов, нож, 3 мобильных телефона.

Оружие направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр. Открыто уголовное производство. Задержанным грозит до 5 лет за решеткой.

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